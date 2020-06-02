اجتماع لقادة الكتل تمهيداً لجلسة الاربعاء

2020/06/02 | 09:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب المستقل، عامر الفايز، اليوم الثلاثاء (2 حزيران 2020)، أن البرلمان سيناقش في جلسة يوم غدٍ الأ...

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