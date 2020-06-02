الكهرباء تصدر بياناً بعد تداول أنباء عن انتحار أحد موظفيها من الأجور اليومية

2020/06/02 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بياناً بشأن أنباء تحدثت عن انتحار أحد الموظفين في عقود الوزارة، بعد انتشاره الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (تلقته (بغداد اليوم)، إن "تاكيداً من وزارة الكهرباءعلى أنها وزارة إصلاح خدمية وظيفتها تقديم الخدمات للمواطنين وتضطلع جاهدة لأصلاح الملف الفني والحيوي والاداري بواقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية وأنها حريصة على المطالبة بتأمين حقوق جميع ابناءها سواءً كانوا على الملاك الدائم او عقود او أجراء يوميين او قراء مقاييس فإنها تتاسف إلى ما إنتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من انتحار لشاب عراقي".

وأضافت، أن "بعض هذه الصفحات المغرضة روجت ان الشاب من موظفي عقود وزارة الكهرباء وتبين انه ليس منتسباً بأي من تشكيلات وزارتنا وانه موظف في وزارة الصناعة".

وتابع البيان، أن "الوزارة توصيجميع ابناءها ومنتسبيها وتطلب من المواطنين توخي الدقة والمعلومة الصحيحة بنقل وتداول الاخباروعدم الترويج لأخبار كاذبة ومزيفة واتباع صفحات وهمية شانها أن تخرق النسيج الاجتماعي وتقلق السلم المجتمعي وتألب الرأي العام بأكاذيب ضد مؤسسات الدولة الخدمية كالكهرباء".

وأكدت: "إننا ومن منطلق الشعور بالمسؤولية نؤكد أن وزارتنا ساعية لأن تكون جزءاً من الحل ورفع الحمل عن كاهل المواطنين وليست جزءاً من المشكلة والتعقيد".

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