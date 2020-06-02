2020/06/02 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يصل إلى كركوك في أول زيارة لها منذ توليه المنصب

يتبع.



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