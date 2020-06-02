2020/06/02 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات ’’أبطال العراق’’ العسكرية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات محور الجيش والمتمثلة بقطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش، باشرت ضمن عمليات ابطال العراق / المرحلة الثانية".

واضاف البيان ان "تفاصيل العملية ستنشر لاحقا".

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزيرا الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي، الاثنين، بتشديد اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، ان "وزيري الصحة والداخلية تجولا في العاصمة بغداد، حيث وجه الغانمي بتشديد اجراء

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال شاب في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الشاب (حسين حاجم عبد الصاحب القريشي) في قضاء العزيزية بم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الدفاع جمعة عناد، مع السفير الامريكي في العراق، الاثنين، دعم القوات العراقية في ملاحقة بقايا داعش.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "عناد استقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق ماثيو

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