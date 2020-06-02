2020/06/02 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية من ارتفاع كبير في عدد الاصابات بمرض كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر العراقيين من رقم صادم قد يصاب اصحابه بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر العراقيين من رقم صادم قد يصاب اصحابه بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).