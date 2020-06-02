تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

2020/06/02 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

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