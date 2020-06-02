الصحة النيابية لـ”العهد نيوز”: العراق لم يدخل مرحلة الخطر والامور تحت السيطرة

2020/06/02 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي ، عن تفاصيل جديدة بشان الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن العراق لم يدخل مرحلة الخطر وان جميع الحالات مسيطر عليها.وقال الغريباوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء ان “أغلب الإصابات بفيروس كورونا ناتجة بسبب الفحص الدوري لفرق الصحة الجوالة”.واضاف أن “وزارة الصحة […]

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