بطل ملاكمة سابق سيتحمل تكاليف جنازة جورج فلويد

2020/06/02 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتحمّل بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيور تكاليف جنازة جورج فلويد، الذي قضى اختناقاً الأسبوع الماضي عندما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت، بحسب ما قال ليونارد اليربي الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز" الاثنين لشبكة "اي اس بي ان".

بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيورووُجهت الى الشرطي الأبيض ديريك شوفين تهمة القتل غير العمد، بعدما ألقى مع زملائه القبض على فلويد (46 عاما) في مينيابوليس وضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون ان يكترث لمناجاته وهو مكبّل ومثبت ارضا بأنه لا يستطيع التنفس.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد الى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.

وأكد اليريبي ان عائلة فلويد قبلت عرض مايويذر جونيور لدفع تكاليف الجنازة، وقال: "سيغضب مني على الارجح لقول ذلك، لكن نعم سيدفع مايويذر بالتأكيد نفقات الجنازة".

واضاف اليربي ان مايويذر جونيور "قام بأمور مماثلة في السنوات العشرين الاخيرة"، معتبرا ان البطل العالم السابق في خمس فئات والمعتزل في 2017 برصيد مثالي بلغ 50-0، لم يكن يرغب بالحديث عن هذا الامر.

وأعلنت عائلة فلويد الاثنين انه سيوارى الثرى الثلاثاء 9 يونيو في هيوستن.

وقال محامي العائلة بن كرامب خلال مؤتمر صحافي إنّه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في الساعة 11 (16,00 ت غ) في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

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