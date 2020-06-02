قائد عمليات الشمال للحشد: القوات الأمنية والحشد يواصلان التقدم بأربعة محاور شرق صلاح الدين

2020/06/02 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد قاطع عمليات الشمال للحشد الشعبي يلماز شهاب النجار، الثلاثاء، تقدم قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية لتطهير شرق صلاح الدين.وقال النجار”انطلقت صباح اليوم عمليات ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش وتطهير مناطق شرق صلاح الدين”، لافتا الى ان “قطعات الحشد والقوات الأمنية يواصلان التقدم بأربعة محاور لتحقيق أهدافهم المرسومة وتأمين مناطق شرق صلاح

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