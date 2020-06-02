الشارع الفلسطيني بين تحصيل القوت ودعم جهود النضال

2020/06/02 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني اختلفت المواقف حول المشروع الأخير الذي أعلن عنه الكيان الإسرائيلي والذي يرمي لضمّ أجزاء واسعة من الضفّة الغربية وغور الأردن إلى الأراضي التي يتحكم فيها.وقد كان التوجّه العامّ رافضا لهذا المشروع مع تباين في ردود الفعل المحتملة أو المقترحة، وكما للسياسيّين رأيهم فإنّ للشارع الفلسطينيّ أيضا رأيه وموقفه.حسب […]

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