2020/06/02 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ عبد الستار حمادي، الثلاثاء، ان يشهد الاسبوع الحالي تزايد حالات الاصابة الى 1000 حالة يوميا، عازيا ذلك الى فقدان الوعي الصحي لدى اغلب المواطنين.وقال حمادي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بداية الموجة الثانية بخطورة الفيروس جاءت مع ارتفاع عدد الإصابات يوميا بمعدل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: إصابات كورونا سترتفع الى الف يوميا اعتبارا من الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: إصابات كورونا سترتفع الى الف يوميا اعتبارا من الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).