الأسبوع المقبل.. روسيا ستطرح أول علاج يقضي على «كورونا» في (4) أيام

2020/06/02 | 10:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء «معتمد» في البلاد لعلاج «كوفيد 19»، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء، لـ»رويترز»، إن «بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم (أفيفافير) للمرضى، اعتبارا من 11 حزيران».وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.ولا يوجد حاليا لقاح لـ»كوفيد 19» الذي يسببه فيروس كورونا، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها حتى الآن.وحقق دواء جديد من إنتاج شركة «جلياد» اسمه «ريمديسيفير» بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين، ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.وكانت شركة يابانية طورت دواء «أفيفافير» في أواخر التسعينيات، ثم اشترتها شركة «فوجي فيلم» عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.

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