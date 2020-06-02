العراق يسجل «رقما قياسيا» بإصابات ووفيات «كورونا»

2020/06/02 | 10:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة 425 إصابة جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة وشفاء 119 شخصا منه، فيما أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١)».وأضافت، أن مختبراتها سجلت لهذا (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٨٠، بغداد/ الكرخ: ٤٧، مدينة الطب: ٤٥، النجف: ٦، البصرة: ٢٢، السليمانية: ١٠٢، دهوك: ٢، كربلاء: ١١، ديالى: ٤، واسط: ٤١، بابل: ٤، الديوانية : ٨، ميسان: ٣٨، المثنى: ١٣، نينوى: ٦».وتابعت، أنه تم «تسجيل ١١٩ حالة شاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ٣٠، بغداد/ الكرخ: ٢١، مدينة الطب: ٢١، النجف: ١، اربيل : ١١، البصرة: ٢٣، ديالى: ٥، الديوانية: ٣، واسط: ٤، وعشر حالات وفاة موزعة كالاتي (حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالة في الكرخ، وأربع حالات في مدينة الطب، حالة في ميسان، وحالة في الانبار، وحالة في السليمانية)»، مشيرة الى أن «مجموع الإصابات: ٦٨٦٨ ومجموع حالات الشفاء: ٣٢٧٥، والراقدين الكلي: ٣٣٧٨، والراقدين في العناية المركزة: ٤٣، مجموع الوفيات: ٢١٥».وهذه أعلى نسبة إصابات يسجلها العراق خلال يوم واحد منذ اكتشاف الفايروس في العراق مطلع العام الجاري.بدوره، أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الساعدي قوله، إن «صحة الرصافة تجري 2500 مسحة يومياً في جميع المناطق ضمن المسح الوبائي الفعال».وأطلق الساعدي تحذيراً لـ»المواطنين»، مؤكداً أن «استمرار الحظر الشامل خيار مطروح حالياً».وأضاف أن «فائدة المسح الوبائي مهمة جدا في رصد الإصابات المخفية وغير المشخصة»، مبيناً أن «الفرق الصحية قادرة على الوصول إلى الحالات المرضية التي لم تظهر عليها أعراض».وأشار الساعدي، إلى أن «الوضع الصحي تحت السيطرة في ظل تسجيل هذه الأرقام اليومية»، مؤكداً «لدينا خطة مستقبلية تحسباً لتطورات الوضع الوبائي من خلال بناء مستشفيات جديدة وإخلاء أخرى وتخصيصها لمعالجة المصابين بكورونا».وأوضح أن «الموقف الوبائي هو من يحدد طبيعة الخيارات في الأسبوع المقبل بين تمديد الحظر الشامل أو العودة للجزئي والحجر المناطقي».وأكد مدير صحة الرصافة على «عدم ثبوت علمية عودة الوباء للأشخاص الذين أصيبوا وتماثلوا للشفاء في بغداد»، مبيناً أن «120 إصابة سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية للمؤسسات الصحية في جانب الرصافة».بدورها، استبعدت خلية الأزمة النيابية تمديد فرض الحظر الشامل للتجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، فيما عزت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي.وقال عضو الخلية عباس عليوي، إن «الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحظر الشامل هي الذهاب نحو الحظر الجزئي والمناطقي، للمناطق التي تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا»، لافتا إلى إن «القضاء على فيروس كورونا بحاجة إلى تعاون جميع المؤسسات الحكومية والمواطنين من خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة».وأضاف أن «فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع جاء نتيجة ارتفاع معدل الإصابات، حيث تم اتخاذ القرار بالتعاون بين خلية الأزمة النيابية والحكومية»، مستبعدا «تمديد فرض الحظر الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى».

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