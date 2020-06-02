محافظ البصرة نسعى لتقليل العبء الاقتصادي عن المواطن البصري ولن نضر بنظام المدارس الأهلية

2020/06/02 | 10:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياوضح محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيدانيّ هدف تقليل العبئ الاقتصاديّ عن كاهل المواطن البصريّ، وفي نفس الوقت عدم تعرض المدارس الأهليّة للخسارة، جاء ذلك خلال لقاءه «رابطة المدارس الأهليّة» في البصرة بحضور عضو لجنة التربية النيابيّة «صفاء الغانم» ومدير التربية «د.عبد الحسين سلمان».وقال العيدانيّ إنه “أصدر كتابه الخاص بتخفيض أجور المدارس الأهليّة من أجل ضمان تقليل الحمل الاقتصاديّ على العوائل البصرية في ظل الظرف الراهن المشحون بأزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى إنه “لا يسعى لتحميل المدارس الأهليّة وإدارتها الخسارة خصوصاً في ظل ما قدمت من جهود لدعم القطاع التربويّ في البصرة بالخصوص والعراق على وجه العموم”.وأضاف، “التقينا ممثلي رابطة المدارس الأهليّة في البصرة للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم.وبحضور عضو لجنة التربية النيابية الاستاذ «صفاء الغانم» ومدير التربية”، منوهاً إلى أنهم “أوضحوا أن هذه المدارس تتحمل نسبة من الضرائب وأجور المعلمين والمدرسين والعاملين فضلاً عن ايجارات المباني وغيرها”.وأشار إلى إن “الاجتماع خرج بدعوة أصحاب المدارس الأهلية الى تقديم ورقة عمل بهذا الجانب لمناقشتها واتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص”، مؤكداً إن “القرار سيكون مستنداً لمصلحة المواطن والمدارس الأهلية معاً”.من جانبه أوضح عضو لجنة التربية النيابية «صفاء الغانم» إن “الاجتماع كان مثمراً، وناقش العديد من القضايا التي تختص بالجانب التربويّ والدور المهم الذي قدمته هذه المدارس في دعم القطاع التربوي في المحافظة”.مدير تربية محافظة البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان أوضح إن «رابطة المدارس الأهلية في البصرة ستقدم ورقة العمل التي تم الاتفاق عليها خلال أسبوع وسيصار لمناقشتها والخروج بالقرار النهائي»، مؤكداً إن «مديرية التربية ستنفذ القرارات التي تصدر من السيد المحافظ ومن الوزارة بكل انسيابية».من جانب آخر، وجه محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، أمس الاثنين، الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وإنجاز البنى التحتية في الطوبة والنخيلة المباشرة في العمل وفق المواصفات الفنية.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه بعد عودة العمل لمواقع المشاريع، وجهنا الشركات المنفذة للمشاريع تطوير البنى التحتية في منطقة الطوبة والنخيلة المباشرة في العمل، لافتا إلى أن ديوان المحافظة كانت قد أحالت أربعة مشاريع في هذه المنطقة ضمن موازنة 2019 بقطاع البلدية.وذكر إن هذه المشاريع، حال إنجازها سترفع مستوى الخدمات لاهالي المنطقة.من جانبه، ذكر مدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة المهندس ولاء عبدالكريم أن محافظ البصرة وجه الشركات المنفذة لمشاريع الطوبة والنخيلة المباشرة بالأعمال، لافتا إلى أن المشاريع هي أربعة.وقال عبدالكريم إن أول هذه المشاريع هو تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات مع تنفيذ المرحلة الأولى لدور النفط بأعمال البلدية والمجاري، فيما كان المشروع الثاني يتضمن تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات مع تنفيذ المرحلة الأولى لدور حي الموظفين أعمال المجاريوأشار إلى أن المشروع الثالث يتضمن تنفيذ البنى المتكاملة من الماء والكهرباء والاتصالات والمجاري والبلدية لإفراز دور الأساتذة في الطوبة والنخيلة.وبين أن المشروع الرابع والاخير يختص بإنشاء شعبة لبلدية مدينة البصرة في الطوبة والنخيلة مع انشاء بناية لوحدة صيانة الطرق وهندسة المرور، منوها إلى أن هذه المشاريع تنفذها مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية.

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