الكاظمي يصل مقر العمليات المشتركة في كركوك

2020/06/02 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بيانا حول زيارة الكاظمي إلى محافظة كركوك.وذكر المكتب، في بيانه تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك”.وأضاف، أن “الزيراة تأتي للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق ، […]

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