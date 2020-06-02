كركوك تقرر فرض حظر شامل للتجوال في عموم المحافظة

2020/06/02 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة .وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “التزاما بمقررات خلية الازمة الاتحادية وتوصيات اعضاء خلية الازمة في كركوك ، ومن خلال قيام المفارز المشكله لمتابعه التزام المواطنين وتقيم الوضع الميداني وحسب تقريرهم الذي اوضح عدم التزام […]

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