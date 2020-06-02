2020/06/02 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تسمية ( أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت صباح اليوم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات".

واضاف ان "الكاظمي اكد انه في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب".

وتابع ان "الكاظمي اطلق تسمية ( أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت اليوم".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلق تسمية 'أبطال العراق- نصر السيادة' على عمليات اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلق تسمية 'أبطال العراق- نصر السيادة' على عمليات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).