أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا و11 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/06/02 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أن "213 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأوضح المعهد، أن "عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى 182028 حالة".وأشار إلى أن "عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في ألمانيا قفز إلى 8522، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة".وكانت ألمانيا تسجل في الأيام الماضية، إصابات عالية بالفيروس، ووفيات كثيرة ناجمة عن الفيروس، حتى وصلت إلى تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة في اليوم الواحد، وأكثر من 1500 إصابة.

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