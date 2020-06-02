2020/06/02 | 10:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطلق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات في كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).