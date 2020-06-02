محافظة عراقية تقفز من الصفر إصابات بكورونا إلى تسجيل يومي للحالات

2020/06/02 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق” إن “سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أماكن مختلفة بمحافظة الديوانية”.وأضاف، أن “الإصابات توزعت كالتالي: إصابة واحدة في قضاء الحمزة الشرقي، وأربع إصابات […]

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