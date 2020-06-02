الكاظمي من كركوك: قواتنا تقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب

2020/06/02 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان القوات المسلحة تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب.وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع قيادة العمليات المشتركة في كركوك، إن “أبطالنا من القوات المسلحة يقومون بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب”.وأضاف الكاظمي، “قررنا اطلاق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات […]

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