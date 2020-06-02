الخيكاني: ترامب لن يحصل على الولاية الثانية والفوضى لن تنتهي الا برحيله

2020/06/02 | 10:30 - المصدر: سومر نيوز

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رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحصل على الولاية الثانية بعد ماخ...

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