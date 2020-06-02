2020/06/02 | 10:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة واسط تبدي تضامنها مع مطالب موظفي صندوق دعم المحافظة وتحذر من استغلالها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة واسط تبدي تضامنها مع مطالب موظفي صندوق دعم المحافظة وتحذر من استغلالها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة واسط تبدي تضامنها مع مطالب موظفي صندوق دعم المحافظة وتحذر من استغلالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).