2020/06/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، وترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الاخيرتين، ولا تتغير في الاولى.

وتصل درجة الحرارة العظمى الى 43 درجة مئوية، في بغداد، وكركوك، وصلاح الدين، وكربلاء، و44 في النجف، و45 في الديوانية، و46 في المثنى، و47 في ميسان والناصرية، و48 في البصرة.

وعن يوم الاربعاء، اشارت الهيأة الى أنه سيشهد طقسا صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما يشهد الخميس طقسا صحوا الى غائم جزئيا في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم صرف رواتب

بغداد اليوم - كركوك

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، إلى محافظة كركوك في اول زيارة له إلى المحافظة بعد توليته المنصب.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة كركوك ص

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بياناً بشأن أنباء تحدثت عن انتحار أحد الموظفين في عقود الوزارة، بعد انتشاره الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (تلقته (بغداد اليوم)، إن "تاكي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات الأنواء: طقس ساخن ومحافظة عراقية تسجل درجة حرارة 48 مئوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات الأنواء: طقس ساخن ومحافظة عراقية تسجل درجة حرارة 48 مئوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).