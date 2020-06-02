الكاظمي من كركوك: القوات المسلحة تقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب رغم الظروف الصعبة

2020/06/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، من محافظة كركوك قائلاً، إن القوات المسلحة بكافة صنوفها، تقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب رغم الظروف الصعبة.

وذكر الكاظمي في بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب".

وأشار المكتب الإعلامي للكاظمي إلى أن "الأخير أطلق تسمية (أبطال العراق- نصر السيادة) على العمليات التي انطلقت صباح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى محافظة كركوك في أول زيارة له إلى المحافظة بعد توليه المنصب.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة كركوك صباح اليوم الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني في محافظة كركوك".

يُشار إلى أن هذه الزيارة، تعد الأولى من نوعها لرئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي، بعد تصويت البرلمان على كابينته الوزارية.

بعد ذلك، كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن بسبب زيارة الكاظمي إلى محافظة كركوك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "وصل إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق".وأضاف أن "هذه الزيارة لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".وأشار المكتب إلى ان "الكاظمي عقد فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات".

بغداد اليوم-متابعة

كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، عن التسوية التي بموجبها ارسلت الحكومة الاتحادية 40 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان.

وقالت صبري، في تصريح صحفي إنه بسبب “تداعيات (كورونا) وانخفاض

بغداد اليوم - كركوك

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن بسبب زيارة الكاظمي إلى محافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير " وصل إلى المقر المتقدم للعمليات

بغداد اليوم- متابعة

تحدثت تقارير صحفية أجنبية، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، عن اختيار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فريق المفاوضين لمناقشة عدة قضايا ضمن الحوار الستراتيجي المرتقب مع واشنطن.

وقالت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية،

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