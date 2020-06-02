الكاظمي يصل كركوك للإشراف على عملية

2020/06/02 | 10:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف العملية العسكرية تطهير مساحة قدرها أكثر من 738 متر مربع ويشارك فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وتحت غطاء جوي من الطيران الحربي العراقي والحالف الدولي

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