الكاظمي يطلق تسمية

2020/06/02 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تسمية أبطال العراق ـ نصر السيادة على العمليات العسكرية التي انطلقت في كركوك.

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