طيران الجيش يدمر عجلة لداعش ضمن عمليات

2020/06/02 | 10:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلة لداعش وتفجير عبوة ناسفة ضمن عملات نصر السيادة في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الشجعان في طيران الجيش وخلال عمليات ابطال العراق/ نصر السيادة، ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنوا من تدمير عجلة لعصابات داعش الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين".واضاف البيان، أن "مفارز الهندسة تمكنت من تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة على محور تقدم القطعات، كما تم تدمير وكرين للإرهابيين من قبل طيران الجيش أيضاً".

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