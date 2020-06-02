طيران الجيش يدمر عجلة ووكرين تابعين لداعش في صلاح الدين

2020/06/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، تدمير عجلة تابعة لتنظيم داعش، ووكرين آخرين تابع للتنظيم، من قبل طيران الجيش العراقي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال عمليات ابطال العراق / نصر السيادة، الشجعان في طيران الجيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين تمكنوا من تدمير عجلة لعصابات داعش الإرهابية، ضمن المحور الشرقي لقيادة عمليات صلاح الدين".وأشار البيان إلى "تفجير عبوة ناسفة من قبل مفارز الهندسة كانت مزروعة على محور تقدم القطعات، إضافة إلى تدمير وكرين للإرهابيين من قبل طيران الجيش أيضاً".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات ’’أبطال العراق’’ العسكرية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات محور الجيش والمتمثلة بقطعات

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزيرا الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي، الاثنين، بتشديد اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، ان "وزيري الصحة والداخلية تجولا في العاصمة بغداد، حيث وجه الغانمي بتشديد اجراء

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال شاب في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الشاب (حسين حاجم عبد الصاحب القريشي) في قضاء العزيزية بم

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