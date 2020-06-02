2020/06/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
شهدت التظاهرات الامريكية، اطلاق نار متبادل بينلمتظاهرين والشرطة هناك، فضلا عن حرق بعض السيارات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حرائق وإطلاق نار متبادل خلال التظاهرات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
شهدت التظاهرات الامريكية، اطلاق نار متبادل بينلمتظاهرين والشرطة هناك، فضلا عن حرق بعض السيارات ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. حرائق وإطلاق نار متبادل خلال التظاهرات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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