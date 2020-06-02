بالفيديو.. حرائق وإطلاق نار متبادل خلال التظاهرات الأمريكية

2020/06/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

شهدت التظاهرات الامريكية، اطلاق نار متبادل بينلمتظاهرين والشرطة هناك، فضلا عن حرق بعض السيارات ال...





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