بالفيديو.. حرائق وإطلاق نار متبادل خلال التظاهرات الأمريكية


بالفيديو.. حرائق وإطلاق نار متبادل خلال التظاهرات الأمريكية
2020/06/02 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

شهدت التظاهرات الامريكية، اطلاق نار متبادل بينلمتظاهرين والشرطة هناك، فضلا عن حرق بعض السيارات ال...

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