واشنطن بوست: من غير المعقول اعادة انتخاب ترامب بعد فترته الكارثية

2020/06/02 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … توقعت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ، الثلاثاء، هزيمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2020 ، معتبرة ان من غير المعقول اعادة انتخابه بعد الفترة الكارثية التي قضاها في المنصب .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” عندما ضربت ازمة فايروس كورونا الولايات […]

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