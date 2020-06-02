الرئيس الشيشاني يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد السلطات الأمريكية

2020/06/02 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات ضد السلطات الأمريكية ومحاسبتها على محاكمة وقتل الأبرياء.وأكد أنه يراقب الأحداث في الولايات المتحدة بهول، مشيرا إلى سخط المجتمع الدولي بسبب تقاعس السلطات الأمريكية.وكتب قديروف في قناته على تلغرام: “أناشد المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السلطات الرسمية […]

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