الكاظمي يعلن انطلاق عملية “أبطال العراق – نصر السيادة” لملاحقة عناصر داعش في كركوك

2020/06/02 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، (2 حزيران 2020)، انطلاق “عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية، لملاحقة عصابات داعش في كركوك.وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في سلسلة تغريدات إنه “بتوجيه من رئيس … Readmore

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