2020/06/02 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياومينغ أن الصين لا تقمع الاحتجاجات في مدينة هونغ كونغ، وإنما تتخذ إجراءات لوقف العنف.وقال السفير في حديث لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، تعليقا على أحداث هونغ كونغ، إن “هذا ليس قمعا صينيا، فما يحدث في هونغ كونغ هو أعمال عنف”.وتابع قائلا: “وهذا يشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تنفي قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تنفي قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).