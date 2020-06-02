تأكيد أممي : ” طالبان” لم تقطع العلاقات بتنظيم “القاعدة”

2020/06/02 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد خبراء أمميون في تقرير لهم أن علاقات حركة “طالبان”، وخاصة شبكة “حقاني” التابعة لها، بتنظيم “القاعدة” الإرهابي لا تزال وثيقة على الرغم من الاتفاق بين واشطن والحركة.وجاء في التقرير الذي أعده خبراء لجنة شؤون العقوبات لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن “طالبان” أجرت تشاورات مستمرة مع “القاعدة” أثناء التفاوض […]

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