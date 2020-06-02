طلب الحكومة بالاقتراض الخارجي مصيره الرفض وحل الازمة بمعالجة الفساد والرواتب الفضائية والمتعددة

2020/06/02 | 11:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهي تحذر من تقييد العراق بديون تمس الاقتصاد والسيادة الوطنية..المالية النيابية: بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن طلب الحكومة الاتحادية الحصول على قروض خارجية مصيره الرفض، وطالبتها باللجوء إلى المصارف الداخلية، فيما حذرت من تقييد العراق بديون ذات فوائد عالية تلقي بآثار سلبية على الاقتصاد وتمس السيادة الوطنية.وقال ...

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