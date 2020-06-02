انتكاسة كبيرة وارتفاع حاد في اعداد الاصابات بكورونا في الاقليم

2020/06/02 | 11:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع بحكومته الى اعلان حظر تام للتجوال السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي دفع ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد ووفاة شخص اخر بحكومة اقليم كردستان الى اعلان حظر تام للتجوال في محافظات ومدن الاقليم.وحذر وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي، من أن الإقليم شهد نكسة كبيرة في مواجهة فايروس كورونا ...

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