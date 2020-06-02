اقتصادي: اكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من 100 الف شخص

2020/06/02 | 11:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان ثلثي الميزانية تصرف ل 250 الف شخص بنحو غير قانوني بغداد – الصباح الجديد: وصف المختص بالشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي العجز في الموازنة بانه اكذوبة وان حجم الفساد والهدر وسوء التخطيط هو السبب الحقيقي في الازمة المالية، لافتا الى ان اكثر من 20 مليار دولار تذهب سنويا الى اقل من 100 الف ...

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