نائبة تهدد باللجوء الى الأمم المتحدة بشأن تعيينات مفوضية كردستان

2020/06/02 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت النائبة المستقلة يسرى رجب، الثلاثاء ، الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق في بتعيين شخصيات غير مستقلة داخل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن نهج الحزبين بالاستحواذ على المناصب سيدفعنا لاقامة شكاوى أمام الجهات القضائية.وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار نهج الحزبين الحاكمين في الإقليم بالاستحواذ على المناصب داخل مفوضية الانتخابات […]

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