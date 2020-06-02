هل ستتحول الجائحة إلى أزمة غذائية عالمية؟.. منظمة التجارة تُجيب

2020/06/02 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بحث أعضاء منظمة التجارة العالمية، أثر جائحة “كوفيد – 19” في المفاوضات الزراعية وكيفية المضي قدما في المحادثات، وسط مخاوف من تحول الجائحة إلى أزمة غذائية.وأكد الأعضاء في اجتماع استثنائي عبر الإنترنت للجنة الزراعة، أمس، أهمية التمسك بقواعد المنظمة خلال الأزمة الصحية العالمية وأهمية المفاوضات الزراعية في معالجة شواغل الأمن الغذائي […]

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