2020/06/02 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجحت النائب المستقل في ائتلاف النصر ندى شاكر جودت , الثلاثاء، تمرير الوزارات الشاغرة خلال جلسات الأسبوع المقبل باستثناء وزارة واحدة, مؤكدة ان نصاب الجلسة سيكون كاملا .وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السياسية أكملت مهمتها برفع مرشيحيها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واختيار شخصية واحدة من عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة ترجح تمرير الوزارات الشاغرة الا واحدة الأسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة ترجح تمرير الوزارات الشاغرة الا واحدة الأسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).