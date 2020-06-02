2020/06/02 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، الثلاثاء، ان القوات الأمنية والحشد الشعبي تسيطر بشكل كامل على ناحية جرف النصر رغم التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الناحية بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن داعش يحاول بين فترة وأخرى مهاجمة الناحية.وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عناصر تنظيم داعش الاجرامي تحاول بين الحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن بابل: داعش يحاول بين فترة وأخرى مهاجمة جرف النصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن بابل: داعش يحاول بين فترة وأخرى مهاجمة جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).