2020/06/02 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش، عن إعداد ملحق لمصرف الرافدين يتضمن تعديل موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية.وقال حاشوش في تصريح ،اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة تعمل على إطلاق الرواتب أو الإعانات الاجتماعية للمستفيدين من الحماية شهرياً بدلاً من كل شهرين ،وتوصلت إلى نتائج جيدة بهذا الشأن”.وأضاف أن”وزارة العمل لديها عقد أبرم العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن تعديل موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن تعديل موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).