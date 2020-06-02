وزارة المالية تطلق رواتب كافة موظفي الدولة المتأخرة

2020/06/02 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير العام في دائرة المحاسبة لدى البنك المركزي العراقي احسان الياسري، الاثنين، عن اطلاق رواتب جميع الدوائر الحكومية، مبينا ان عدد محدود من الرواتب سيتم تحويلها غدا بالكامل.وقال الياسري في تصريح متلفز , انه “تم اطلاق كافة رواتب موظفي الدولة ظهر اليوم وقد اتصلت بعدد من المصارف للتاكد من انتهاء الاجراءات”.واضاف ان

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