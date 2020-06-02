الصحة: تزايد الإصابات بكورونا ببعض مناطق بغداد يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة

2020/06/02 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن تزايد الإصابات بكورونا ببعض مناطق بغداد يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

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