صحة الكرخ: إصابات كورونا سترتفع الى الف يوميا اعتبارا من الأسبوع الحالي

2020/06/02 | 12:01 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رجح مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ عبد الستار حمادي، الثلاثاء، ان يشهد الاسبوع الحالي تزايد حالا...

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