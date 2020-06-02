رئيسة وزراء نيوزيلندا: شعرت بالذعر من تعامل الشرطة الأميركية مع المحتجين

2020/06/02 | 12:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اللثاثاء، إنها شعرت «بالذعر» لوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد، فيما رحبت باحتجاجات التضامن السلمية في نيوزيلندا.وشارك آلاف النيوزيلنديين في مسيرة سلمية أمس (الاثنين) في إطار احتجاجات في الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم تشجب الطريقة التي مات بها فلويد بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع […]

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