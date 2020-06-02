وزير العمل يعلن اعداد ملحق يتضمن دفع رواتب الحماية شهرياً

2020/06/02 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش، الثلاثاء، عن إعداد ملحق لمصرف الرافدين يتضمن تعديل موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية.وقال حاشوش في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن”الوزارة تعمل على إطلاق الرواتب أو الإعانات الاجتماعية للمستفيدين من الحماية شهرياً بدلاً من كل شهرين ،وتوصلت إلى نتائج جيدة بهذا الشأن”.وأضاف أن”وزارة العمل لديها عقد […]

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