وزير الصحة يصدر بياناً جديداً بشأن الوضع الصحي وموقف كورونا في العراق

2020/06/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يلقي بيانا لوزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء المصادف الثاني من حزيران لعام ٢٠٢٠

وتضمن نص البيان التالي

حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لاطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة برئاسة دولة رئيس الوزراء في فرض الحظر الشامل لمكافحة وباء كورونا المستجد الخطير .نوجز مايلي لابناء شعبنا العزيز :1.



نثمن التزام الكثير من المواطنين بالحظر و المكوث في بيوتهم ونأمل ان يلتزم الجميع خلال الايام القادمة لحراجة الوضع الوبائي .

2.



تستمر الفرق الصحية والخدمية في خطتها لزيارة المناطق المشمولة بالخطط الصحية لاجراء فحوصات المسح الميداني للمواطنين في المناطق السكنية وتعفيرها.

3.



نثمن الجهد الاعلامي و التثقيفي من قبل وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتبصير بالوباء والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

4.



تتواصل الجهود النبيلة والجبارة لملاكتنا الطبية والصحية والادارية التي تقدم الخدمات الصحية المختلفة في ايام الحظر لتقديم الخدمات الصحية في مؤسساتنا كافة

5.



تستمر جهود القوات الامنية بكافة صنوفها في مواصلة جهودها الكبيرة لفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات على الرغم من وجود خروقات متعددة كوجود تجمعات داخل المناطق السكنية وازدحام العجلات والدراجات عند السيطرات الرئيسية .

6.



نكرر نداءاتنا السابقة بخصوص ضرورة تعاون المواطنين للالتزام بتعليمات الحظر الشامل لتجنب الاثار الكارثية التي يمكن ان تنشأ عن عدم تطبيقها.

اخي المواطن ,اختي المواطنة,ان اجراءات الحظر الشامل لحركة الافراد و العجلات ومنع التجمعات هي ليست أمنية وأنما لحمايتكم ومنع انتشار الوباء الخطير وخاصة بعد تزايد اعداد الاصابات في اغلب محافظات العراق والمخاطر التي ستهدد حياة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة والاعتلالات المناعية وما سيتولد عنها من انتشار للوباء.

نهيب بالجميع الالتزام التام والمكوث في المنازل والتعاون مع فرقنا الصحية والأمنية والجهات الساندة الخدمية في جهودها لتنفيذ الخطط الشاملة في تعفير المناطق والكشف عن الحالات المشتبه بها ومتابعة البؤر الوبائية, مثل بعض المناطق في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والتي شهدت تسجيل اعداد متصاعدة من الاصابات و تستدعي اتخاذ اجراءات وقائية سريعة وحاسمة لتطويق واحتواء انتشار الوباء فيها

نكرر نداءنا الى كافة الاجهزة الامنية والقضائية للتعاون مع وزارتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لفرض الحظر الصحي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العيا.

حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء ودعواتنا بالشفاء التام العاجل لجميع المرضى,والرحمة والرضوان للمتوفين.

وزارة الصحة والبيئة الثاني من حزيران ٢٠٢٠

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بان تعليق زيارة السجناء والمعتقلين من قبل ذويهم لا يزال ساري المفعول للشهر الثالث على التوالي، مبيناً أن السجون والمواقف خالية من أي إصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الشر

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أن "213 إصابة جديدة بالفيروس تم

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة الديوانية، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، بتسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها

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