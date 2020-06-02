وزير الصحة يصدر بياناً جديداً بشأن الوضع الصحي وموقف كورونا في العراق

بغداد اليوم- بغداد
وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يلقي بيانا لوزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء المصادف الثاني من حزيران لعام ٢٠٢٠
وتضمن نص البيان التالي
حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة التواصل الدائم مع الجمهور في العراق لاطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة والسلامة برئاسة دولة رئيس الوزراء في فرض الحظر الشامل لمكافحة وباء كورونا المستجد الخطير .نوجز مايلي لابناء شعبنا العزيز :1.
نثمن التزام الكثير من المواطنين بالحظر و المكوث في بيوتهم ونأمل ان يلتزم الجميع خلال الايام القادمة لحراجة الوضع الوبائي .
2.
تستمر الفرق الصحية والخدمية في خطتها لزيارة المناطق المشمولة بالخطط الصحية لاجراء فحوصات المسح الميداني للمواطنين في المناطق السكنية وتعفيرها.
3.
نثمن الجهد الاعلامي و التثقيفي من قبل وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتبصير بالوباء والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
4.
تتواصل الجهود النبيلة والجبارة لملاكتنا الطبية والصحية والادارية التي تقدم الخدمات الصحية المختلفة في ايام الحظر لتقديم الخدمات الصحية في مؤسساتنا كافة
5.
تستمر جهود القوات الامنية بكافة صنوفها في مواصلة جهودها الكبيرة لفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات على الرغم من وجود خروقات متعددة كوجود تجمعات داخل المناطق السكنية وازدحام العجلات والدراجات عند السيطرات الرئيسية .
6.
نكرر نداءاتنا السابقة بخصوص ضرورة تعاون المواطنين للالتزام بتعليمات الحظر الشامل لتجنب الاثار الكارثية التي يمكن ان تنشأ عن عدم تطبيقها.
اخي المواطن ,اختي المواطنة,ان اجراءات الحظر الشامل لحركة الافراد و العجلات ومنع التجمعات هي ليست أمنية وأنما لحمايتكم ومنع انتشار الوباء الخطير وخاصة بعد تزايد اعداد الاصابات في اغلب محافظات العراق والمخاطر التي ستهدد حياة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة والاعتلالات المناعية وما سيتولد عنها من انتشار للوباء.
نهيب بالجميع الالتزام التام والمكوث في المنازل والتعاون مع فرقنا الصحية والأمنية والجهات الساندة الخدمية في جهودها لتنفيذ الخطط الشاملة في تعفير المناطق والكشف عن الحالات المشتبه بها ومتابعة البؤر الوبائية, مثل بعض المناطق في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والتي شهدت تسجيل اعداد متصاعدة من الاصابات و تستدعي اتخاذ اجراءات وقائية سريعة وحاسمة لتطويق واحتواء انتشار الوباء فيها
نكرر نداءنا الى كافة الاجهزة الامنية والقضائية للتعاون مع وزارتنا لاتخاذ كافة الاجراءات لفرض الحظر الصحي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العيا.
حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء ودعواتنا بالشفاء التام العاجل لجميع المرضى,والرحمة والرضوان للمتوفين.
وزارة الصحة والبيئة الثاني من حزيران ٢٠٢٠
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