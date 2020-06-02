بمشاركة ممثل الشرطة العراقي.. الآسيوي يناقش عودة دوري الأبطال مع أندية غرب القارة

2020/06/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة، غدًا الأربعاء، عبر تقنية الفيديو عن بُعد، وذلك بهدف وضع الترتيبات النهائية ومناقشة خطة عودة المسابقة، على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي، فيما كشف امين سر نادي الشرطة عن ممثله المشارك في الاجتماع.

وذكر أمين سر نادي الشرطة علاء بحر العلوم في حديث لـ (بغداد اليوم) أن: " عضو الادارة عدي الربيعي سيشارك في الاجتماع كونه ممثل النادي في أغلب الاجتماعات القارية الخاصة بدوري الابطال ومشاركة الشرطة في المنافسة، إضافة لوجود تنسيق مابين الربيعي والتطبيعية العراقية".

واضاف:" النادي خول الربيعي بعد الاطلاع على الخيارات او المقترحات التي ستطرح في الاجتماع وتخص البطولة لتقديم كل يخدم فريق الشرطة حول نظام البطولة الجديد والتوقيتات الخاصة بها".





وفي السياق ذاته، قال مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية:" هناك عدة سيناريوهات لكن من المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في إحدى الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظرًا لحرارة الطقس في هذه الفترة".

وسيتعين على الاتحاد الآسيوي وضع لائحة جديدة معتمدة لاستكمال البطولة وفق مقترحات تضمنت استكمال دوري المجموعات عن طريق تقليص المباريات، لتكون من جولة واحدة بدلًا من الذهاب والإياب، وكذلك لعب الأدوار النهائية من دور واحد على أن يتم حسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، لمنح الأندية فرصة كافية للاستعداد.

وبحسب المصدر فإن استكمال البطولة القارية سيدخل حيز التنفيذ حال إقراره في شهر ايلول المقبل بالتزامن مع اعتماد بروتوكول طبي موحد لكل الأندية المشاركة وفقًا للتنسيق مع الدولة المستضيفة، وذلك لاتخاذ أقصى درجات الوقاية الصحية للوفود المشاركة".

ويشارك في البطولة القارية 32 ناديًّا مقسمة على 8 مجموعات، 4 منها في شرق القارة و4 في الغرب، حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الـ16 ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على أن يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي، ويتصدر مجموعة الشرطة ( الاولى)، الاهلي السعودي وتضم ايضا الوحدة الاماراتي واستقلال طهران.

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